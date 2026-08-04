Çin\'in Yapay Zeka Sektörü 2025\'te 1,2 Trilyon Yuanı Aşacak

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki yapay zeka sektörünün büyüklüğünün 2025 yılında 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 176,7 milyar ABD doları) aştığı tahmin ediliyor. Bu, önceki yıla göre yüzde 40 artışa işaret ediyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Haziran 2026 itibarıyla Çin'de bulunan 6.600'den fazla yapay zeka şirketi, küresel toplamın yüzde 15'ini oluşturuyor. Çin, temel altyapı, modeller ve çerçeveler ile sektöre özgü uygulamaları kapsayan eksiksiz bir endüstriyel sistem geliştirmiş durumda.

Uygulama segmenti, 2025 yılında toplam yapay zeka sanayi zincirinin yüzde 55'ini oluşturdu. Bu, önceki yıla göre yüzde 22 artış anlamına geliyor. Temel altyapı segmentinin payı söz konusu dönemde bir önceki döneme göre yüzde 59 büyüyerek yüzde 38'e, modeller ve çerçeveler segmentinin payı ise yüzde 189 büyüyerek yüzde 7'ye çıktı.

Sektör sadece birkaç bölgede yoğunlaşırken, ülke genelinde sektörün yüzde 80'inden fazlası Beijing, Guangdong, Shanghai, Zhejiang ve Shandong'da bulunuyor.

Büyük yapay zeka modelleri, yapay zeka ajanları ve yapay zeka çiplerinde hızlı gelişmeler yaşanırken, çeşitliliği artan yapay zeka ürünlerinin kullanımı geleneksel sektörlere yayılıyor.

Akademi, sektör istatistikleri, politika oluşturma ve iş uygulamalarında standardizasyonu sağlamak amacıyla yapay zeka sektörünün tanımlanması ve yapay zeka şirketlerinin belirlenmesine yönelik iki sektör standardının hazırlanmasına öncülük etti.

Çin, yapay zekanın ekonomi ve toplumun çeşitli sektörleri ile alanlarına kapsamlı ve derinlemesine entegrasyonunu teşvik etmek amacıyla "Yapay Zeka Artı" inisiyatifini ilerletmeye devam edecek.