Çin'in Yatırımları Yüzde 4,1 Arttı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları bu yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artarak 2024 yılının tamamındaki büyüme oranının 0,9 yüzde puan üzerine çıktı.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bu yılın ocak-şubat dönemindeki sabit varlık yatırımlarının toplam 5,2619 trilyon yuan (yaklaşık 734 milyar ABD doları) olduğu belirtildi.

Büro'ya göre, altyapı inşaatına yapılan yatırım bu dönemde bir yıl öncesine göre yüzde 5,6, imalat yatırımları ise yüzde 9 artış gösterdi.

Emlak sektörü hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımı ilk iki ayda yüzde 8,4 artış kaydetti. Bu dönemde emlak geliştirme yatırımları ise yıllık bazda yüzde 9,8 düştü.