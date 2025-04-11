Çin\'in Yeni Enerjili Araçları Rekor Kırdı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araçları 2025 yılının ilk çeyreğinde güçlü üretim ve satış rakamlarına ulaştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin cuma günü yayımladığı verilere göre, yeni enerjili araç üretimi ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 artışla 3,18 milyon adede ulaştı.

Verilere göre, bu dönemde NEV satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,1 artarak 3,08 milyon adede yükseldi ve toplam araç satışlarının yüzde 41,2'sini oluşturdu.