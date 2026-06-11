Çin'in Yeni İnsan Hakları Planı Açıklandı - Son Dakika
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Çin'in Yeni İnsan Hakları Planı Açıklandı

Çin\'in Yeni İnsan Hakları Planı Açıklandı
11.06.2026 17:02
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Çin, 2026-2030 döneminde insan haklarını koruma planını ve demokratik katılımı artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre Çin, önümüzdeki beş yılda vatandaşların medeni ve siyasi haklarının korunmasına yönelik mekanizmaları daha da geliştirecek.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Plana göre, tam süreçli halk demokrasisine ilişkin kurumlar, standartlar ve prosedürler daha da iyileştirilecek. Halkın siyasi yaşama düzenli katılımını artıracak olan Çin, halkın demokratik seçimlere, istişarelere, karar alma, yönetim ve denetim süreçlerine yasalar çerçevesinde katılımını güvence altına alacak.

Plana göre Çin, yasaların öngördüğü şekilde halkın hak ve özgürlüklerini genel çerçevede garanti altına alacak, insan haklarına yönelik yasal korumayı güçlendirecek ve insan haklarına saygının ve insan haklarının korunmasının, yasama, kolluk, yargı ve yasalara riayete ilişkin süreçlerin tüm boyutlarında ve her aşamasında ön planda olmasını güvence altına alacak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni İnsan Hakları Planı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdal Kayadayı Erdal Kayadayı:
    böyle planlar açıklanır da sonrasında görüyoruz hep aynı sorunlar devam ediyor vatandaş gene ortada kalıyo bunları yapan yöneticiler de hesap vermiyo zaten bir şey değişmez diye düşünüyorum ben bu konuda 0 0 Yanıtla
  • Zerrin Çalışkan Zerrin Çalışkan:
    yine boş vaatler mi bu ne kadar ciddiye alınır bilmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Osman Can Osman Can:
    güvenlik açısından bakınca bu planlar kağıt üzerinde kalıyo herkesin bildiği bu yani söz vermek kolay ama uygulamak başka bir şey 0 0 Yanıtla
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