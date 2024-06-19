Çin, İngiltere'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Kararına Karşı Çıktı - Son Dakika
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Çin, İngiltere'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Kararına Karşı Çıktı

Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım serisinde Çinli şirketleri listeye eklemekte ısrar etmesine karşı çıktığını bildirdi. Çin, bu hamlenin ikili ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak İngiltere'yi hatalı uygulamalarını düzeltmeye ve Çinli işletmeleri yaptırım listesine eklemeyi bırakmaya çağırdı.

19.06.2024 13:50
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BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin, İngiltere'nin sözde Rusya'nın dahlini bahane ederek beş Çinli şirketi yaptırım listesine ekleme kararına kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yöneltilen bir soruya yanıt olarak, Çin'in diplomatik girişimde bulunmasına ve Çin-İngiltere ekonomik ve ticari ilişkilerindeki sağlam gelişme ivmesine rağmen, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik son yaptırım serisinde Çinli şirketleri listeye eklemekte ısrar ettiğini belirtti. Sözcü, böyle bir hamlenin ikili ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Sözcü, İngiltere'nin tek taraflı yaptırımlarının uluslararası hukukta yeri olmadığını ve Birleşmiş Milletler tarafından yetkilendirilmediğini, bunun ise tipik bir "sınır aşan yargı yetkisi" eylemi olduğunu kaydetti.

Sözcü, Çin'in İngiltere'yi ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki genel çıkarları göz önünde bulundurmaya, hatalı uygulamalarını derhal düzeltmeye ve Çinli işletmeleri yaptırım listesine eklemeyi koşulsuz şekilde bırakmaya çağırdığını ifade etti.

Sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözeteceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, İngiltere'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Kararına Karşı Çıktı - Son Dakika

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