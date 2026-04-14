Çin, İngiltere'nin Rüzgar Enerjisi Engeline Tepki Gösterdi

14.04.2026 14:53
Çin, İngiltere'nin Ming Yang Akıllı Enerji'yi dışlamasını 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle eleştirdi.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, İngiliz hükümetinin sözde "ulusal güvenlik" bahanesiyle Çinli Ming Yang Akıllı Enerji şirketinin açık deniz rüzgar enerjisi projelerine katılımını engellemesine şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, salı günkü basın toplantısında İngiliz parlamentosunun internet sitesinde kısa süre önce yayımlanan duyuruya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duyuruda, hükümetin İngiltere'deki açık deniz rüzgar enerjisi projelerinde Ming Yang Akıllı Enerji şirketinin ürettiği rüzgar türbinlerinin kullanılmasını desteklemediği belirtildi.

Sözcü, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Çin ürünlerinin dışlanmasının, İngiltere'nin uzun süredir savunduğu açık ve serbest piyasa ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti.

Kararın İngiltere'nin ekonomik kalkınmasına ve halkının refahına katkı sağlamayacağını ve pragmatik ikili ekonomik ve ticari işbirliğini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan sözcü, buna kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Sözcü, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ocak ayında Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında karşılıklı ekonomik büyümeyi hızlandırıp her iki halka fayda sağlamak amacıyla ticaret, yatırım, finans ve çevrenin korunması gibi alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını açıkça belirttiğini hatırlattı.

Sözcü, İngiliz hükümetinden Çinli şirketler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını, pragmatik ekonomik ve ticari işbirliğini ilerletmek için somut adımlar atmasını ve ikili ilişkilerin sağlıklı gelişimini teşvik etmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

