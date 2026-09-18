Çin, insan hakları uygulamalarını zenginleştirmek için uluslararası topluma açık çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, insan hakları uygulamalarını zenginleştirmek için uluslararası topluma açık çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, insan hakları uygulamalarını zenginleştirmek için uluslararası topluma açık çağrı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, insan haklarının korunmasına yönelik uygulamaları zenginleştirmek ve küresel yönetişimi iyileştirmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Guo, Cenevre'de düzenlenen "Herkes İçin Erişilebilirlik" temalı sergiye 300'den fazla konuğun katıldığını belirtti.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, insan haklarının korunmasına yönelik uygulamaları daha da zenginleştirmek, küresel insan hakları yönetişimini iyileştirmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa etmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Cenevre'deki BM Ofisi, oturum çerçevesinde Cenevre'deki Milletler Sarayı'nda "Herkes İçin Erişilebilirlik" temalı bir sergi düzenledi.

Guo, "Sergiye, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, çeşitli ülkelerin daimi temsilcileri, uluslararası kuruluş başkanları ve medya temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 300'den fazla konuk katıldı" dedi.

Guo, serginin, teknoloji, kültür, istihdam ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda Çin'in "herkes için erişilebilirliği" ilerletmeye yönelik uygulamalarını kapsamlı şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Sergide konukların en son teknolojiye sahip akıllı yardımcı cihazları denediklerini ve engelli kişilerin ürettiği sanat eserlerini incelediklerini kaydeden Guo, etkinliğin konuklar tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti.

Engelsiz ortam inşa etmenin, insan haklarının korunmasının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Guo, Ekim 2024'te İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu'nda Çin'in 30 ülke adına sunduğu "Herkesin tüm insan haklarından tam olarak yararlanabilmesi için erişilebilirliğin teşvik edilmesi" başlıklı karar tasarısının oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlattı. Guo, düzenlenen serginin, söz konusu kararın uygulanmasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin birinci, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Engelsiz Ortam Yaratma Yasası'nın yürürlüğe girmesininse üçüncü yıldönümü olduğunu kaydeden Guo, BM'nin bu oturumunda erişilebilirlikle ilgili bir karar tasarısı daha sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDışişleri Bakanlığıİnsan HaklarıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
15:36
Antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe’de sakatlık şoku
Antrenmanı yarıda bıraktı! Fenerbahçe'de sakatlık şoku
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:47:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin, insan hakları uygulamalarını zenginleştirmek için uluslararası topluma açık çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement