Çin, insan hakları uygulamalarını zenginleştirmek için uluslararası topluma açık çağrı yaptı

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, insan haklarının korunmasına yönelik uygulamaları daha da zenginleştirmek, küresel insan hakları yönetişimini iyileştirmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa etmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Cenevre'deki BM Ofisi, oturum çerçevesinde Cenevre'deki Milletler Sarayı'nda "Herkes İçin Erişilebilirlik" temalı bir sergi düzenledi.

Guo, "Sergiye, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, çeşitli ülkelerin daimi temsilcileri, uluslararası kuruluş başkanları ve medya temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 300'den fazla konuk katıldı" dedi.

Guo, serginin, teknoloji, kültür, istihdam ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda Çin'in "herkes için erişilebilirliği" ilerletmeye yönelik uygulamalarını kapsamlı şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Sergide konukların en son teknolojiye sahip akıllı yardımcı cihazları denediklerini ve engelli kişilerin ürettiği sanat eserlerini incelediklerini kaydeden Guo, etkinliğin konuklar tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti.

Engelsiz ortam inşa etmenin, insan haklarının korunmasının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Guo, Ekim 2024'te İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu'nda Çin'in 30 ülke adına sunduğu "Herkesin tüm insan haklarından tam olarak yararlanabilmesi için erişilebilirliğin teşvik edilmesi" başlıklı karar tasarısının oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlattı. Guo, düzenlenen serginin, söz konusu kararın uygulanmasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin birinci, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Engelsiz Ortam Yaratma Yasası'nın yürürlüğe girmesininse üçüncü yıldönümü olduğunu kaydeden Guo, BM'nin bu oturumunda erişilebilirlikle ilgili bir karar tasarısı daha sunduğunu ifade etti.