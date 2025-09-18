Çin: İsrail'in Gazze Operasyonlarına Karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin: İsrail'in Gazze Operasyonlarına Karşı

18.09.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını artırmasına kesin şekilde karşı olduklarını belirterek, sivillere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadıklarını söyledi.

Basında çıkan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Eylül'de İsrail'de bulunduğu sırada yaptığı açıklamada İsrail'e Hamas'ı yok etme planları konusunda destek verdiklerini söylemişti. İsrail ordusu da 16 Eylül'de Gazze kentine yönelik kara harekatı ve büyük çaplı hava saldırıları başlatmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri, şu ana kadar Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının bölgeyi terk ettiğini savunurken, Birleşmiş Milletler'e bağlı bağımsız uluslararası inceleme komisyonu, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım uyguladığını açıkladı.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında gerilimin daha fazla artırılmasından endişe duyduklarını ve ilgili tarafın gerilimi körüklemesine karşı olduklarını belirtti.

Lin, Çin tarafının İsrail'e uluslararası toplumun dile getirdiği güçlü endişelere kulak verme, bir an önce Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurma, en kısa sürede tam ve kalıcı bir ateşkes yapma ve insani krizin daha fazla büyümesini önleme çağrısı yaptığını ifade etti.

Lin, "İlgili tarafların bölgesel barış ve istikrar adına hareket etmesini, adil bir tutum ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesini ve gerilimin düşürülmesine yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: İsrail'in Gazze Operasyonlarına Karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:14:07. #7.13#
SON DAKİKA: Çin: İsrail'in Gazze Operasyonlarına Karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.