Çin: İsrail'in Gazze Operasyonlarına Karşı

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını artırmasına kesin şekilde karşı olduklarını belirterek, sivillere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadıklarını söyledi.

Basında çıkan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Eylül'de İsrail'de bulunduğu sırada yaptığı açıklamada İsrail'e Hamas'ı yok etme planları konusunda destek verdiklerini söylemişti. İsrail ordusu da 16 Eylül'de Gazze kentine yönelik kara harekatı ve büyük çaplı hava saldırıları başlatmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri, şu ana kadar Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının bölgeyi terk ettiğini savunurken, Birleşmiş Milletler'e bağlı bağımsız uluslararası inceleme komisyonu, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım uyguladığını açıkladı.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında gerilimin daha fazla artırılmasından endişe duyduklarını ve ilgili tarafın gerilimi körüklemesine karşı olduklarını belirtti.

Lin, Çin tarafının İsrail'e uluslararası toplumun dile getirdiği güçlü endişelere kulak verme, bir an önce Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurma, en kısa sürede tam ve kalıcı bir ateşkes yapma ve insani krizin daha fazla büyümesini önleme çağrısı yaptığını ifade etti.

Lin, "İlgili tarafların bölgesel barış ve istikrar adına hareket etmesini, adil bir tutum ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesini ve gerilimin düşürülmesine yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz" dedi.