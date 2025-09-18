Çin, İsrail'in Katar'a Saldırısını Kınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, İsrail'in Katar'a Saldırısını Kınıyor

18.09.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chen Xu, BM'de yaptığı konuşmada, İsrail'in Katar'a saldırısını uluslararası hukuka aykırı buldu.

CENEVRE, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'deki diğer uluslararası örgütlerdeki daimi temsilcisi Chen Xu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 60. oturumunda yapılan acil toplantı sırasında İsrail'in geçen hafta Katar'a düzenlediği saldırıyı kınadı.

Chen, salı günü yaptığı konuşmada İsrail'in Katar'a saldırısının, Katar'ın toprak egemenliği ve ulusal güvenliğinin açık bir ihlali olduğunu, uluslararası hukuku ve BM Antlaşması'nı çiğnediğini ve barış çabalarını baltaladığını söyledi.

Chen, Çin'in bu saldırıya kesin şekilde karşı çıktığını ve saldırıyı güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Diğer ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel bir norm olduğunu belirten Chen, İsrail'in bu ilkeyi defaatle göz ardı ettiğini ve komşu ülkelere karşı sık sık askeri eylemlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Chen, Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda önemli bir arabuluculuk görevi üstlendiğini ve barış için büyük çaba sarf ettiğini kaydetti. Katar'ın üstlendiği bu görev ve sergilediği çabaların, uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gördüğüne dikkat çeken Chen, İsrail'in bu hamlesinin, ateşkes görüşmelerini sabote etmeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğunu söyledi.

Chen, güç kullanmanın sorunu çözmeyeceğini belirterek, İsrail başta olmak üzere tüm taraflara, düşmanlıkları sona erdirmek ve müzakereleri yeniden başlatmak üzere daha yapıcı çabalar sarf etme, uluslararası insan hakları ve insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirme ve komşu ülkelerdeki insanların yaşam hakkına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Chen, ateşkesin sağlanmasını teşvik etmek, bölgedeki gerilimi düşürmek ve barışın yeniden tesisinde yapıcı bir rol oynamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Cenevre, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, İsrail'in Katar'a Saldırısını Kınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:32. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, İsrail'in Katar'a Saldırısını Kınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.