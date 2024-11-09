Çin-İtalya Ortaklığı 20. Yılında Güçleniyor - Son Dakika
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Çin-İtalya Ortaklığı 20. Yılında Güçleniyor

Çin-İtalya Ortaklığı 20. Yılında Güçleniyor

Xi ve Mattarella, kültürel işbirliğini artırma hedefiyle birçok belge imzaladı.

09.11.2024 16:02
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BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beijing'de bir araya geldi. Xi, cuma günü gerçekleşen görüşmede iki ülkenin uyum içinde bir arada yaşanan bir dünya inşa etmek için ortak çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Mattarella, Xi'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'de bulunuyor.

Bu yılın Çin-İtalya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikisi de kadim medeniyetler olan Çin ve İtalya'nın açıklık ve kapsayıcılık geleneklerini sürdürmesi ve farklılıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulup çatışmaların işbirliği yoluyla geride bırakılması konusunda uluslararası toplumu teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Çin-İtalya kültürel işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve canlılığını koruduğunu ifade eden Xi, iki tarafa halklar arası etkileşimi güçlendirmeye devam etme, yeni kültürel işbirliği eylem planlarını uygulamaya koyma, kültür, sanat, kültürel eserlerin korunması, klasik eserlerin tercüme edilmesi, turizm ve eğitim konularında işbirliğini derinleştirme, kültür mirası alanlarındaki işbirliğini Çin ile İtalya arasındaki halklar arası etkileşimin yeni zirvesi haline getirme çağrısı yaptı.

İki tarafa, dil öğretimi ve gençlik değişimi programlarını desteklemeleri çağrısı yapan Xi, iki ülkenin birbirlerinin başarısına yardımcı olan işbirliğine yönelik ortaklar olarak kalması gerektiğini ifade etti. Xi, daha fazla kaliteli İtalyan ürünleri ithal etmeye, iki ülkenin işletmelerinin karşılıklı yatırımlarını desteklemeye ve bilim, teknoloji, çevrenin korunması, temiz enerji, havacılık ve uzay alanlarında işbirliğini ilerletmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Xi, "Çin, küresel zorluklarla başa çıkma konusunda Avrupa tarafıyla işbirliğini güçlendirmeye isteklidir ve İtalya'nın bu bağlamda pozitif bir rol oynamasını temenni etmektedir" dedi.

Mattarella ise içinde bulunduğumuz yılın Marco Polo'nun ölümünün 700. yıldönümü olduğunu hatırlatarak Marco Polo'nun Çin'le olan bağının, iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğun ve iki medeniyetinin karşılıklı başarısının timsali olduğunu söyledi. Mattarella, İtalya ve Çin'in kültür, eğitim, dil öğrenimi ve kültürel miras işbirliği gibi alanlarda halklar arası etkileşim ve işbirliğini daha fazla artırması ve Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki diyalog ve karşılıklı öğrenmenin yanı sıra insan medeniyetinin ilerlemesini teşvik etmeye yeni katkılar yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

İtalya'nın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'i her zaman önemli bir ortak olarak gördüğünü ifade eden Mattarella, kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 20. yıldönümünü ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmek ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak için bir fırsat olarak kullanmak üzere Çin'le çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

İtalya'nın birçok önemli konuda Çin'le benzer pozisyonlara sahip olduğunu, iki tarafın korumacılığa karşı olduğunu, karşılıklı açıklığı savunduğunu ve çeşitli zorluklara birlikte karşı çıkmak üzere yapıcı iletişim, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmekten yana olduğunu ifade eden Mattarella, çok taraflı işbirliği çerçevesinde Çin'le yakın şekilde çalışmaya ve iki medeniyetin bilgeliğiyle, dünya barış ve istikrarının teşvikine katkıda bulunmaya istekli olduklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı, kültür, bilim, teknoloji, eğitim ve dünya mirası alanlarının korunması konularında çok sayıda ikili işbirliği belgesinin imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua

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