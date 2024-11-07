Çin İthalat Fuarı'na 80 Yeni Katılımcı

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SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Gelecek yıl 8'incisi düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na toplam 80 işletme ve kuruluş kayıt yaptırdı. Bu, küresel işletmelerin fuara olan güçlü güvenini gösterdi.

80 katılımcı, toplamda yaklaşık 50.000 metrekarelik bir sergi alanını kullanacak.

Estée Lauder Companies Çin Başkanı ve CEO'su Fan Jiayu, şirketin bu yılki fuara 17 markasından yaklaşık 100 yeni ürün getirdiğini söyledi.

"Tüketicilerin giderek bizim için önemli bir ilham kaynağı haline geldiği Çin pazarına güvenimiz tam" diyen Fan, Estée Lauder'in yerelleştirilmiş inovasyona olan bağlılığını derinleştirmek üzere Çin Uluslararası İthalat Fuarı platformundan yararlanmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Uniqlo Çin Halkla İlişkiler Direktörü Dong Chunfang, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı gelişimimizi hızlandırdı. Fuarın sadık bir destekçisi olmayı umuyoruz" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Tang Wenhong ise, "8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıtların başlamasından bu yana şirketler aktif olarak kayıt yaptırarak katılım için artan bir heves ve Çin'in gelişimine artan bir güven sergiledi" ifadelerini kullandı.

Tang, Çin'in yüksek standartlı dışa açılmayı kararlılıkla ilerletip yeni bir kalkınma modelinin kurulmasına hız vereceğini belirtti. Tang, Çin'in dışa açılmasında kilit bir platform olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın önemli bir rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Dünyanın ithalata adanmış ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın yedincisi Salı günü Shanghai'da başladı.

5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 129 ülke ve bölgeden 3.496 katılımcı iştirak ediyor. 297 Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderinin katıldığı fuar bu alanda yeni bir rekora imza attı.