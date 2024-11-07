Çin İthalat Fuarı'na 80 Yeni Katılımcı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin İthalat Fuarı'na 80 Yeni Katılımcı

Gelecek yıl düzenlenecek fuara 80 şirket katıldı; Estée Lauder ve Uniqlo'dan yeni ürünler geliyor.

07.11.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Gelecek yıl 8'incisi düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na toplam 80 işletme ve kuruluş kayıt yaptırdı. Bu, küresel işletmelerin fuara olan güçlü güvenini gösterdi.

80 katılımcı, toplamda yaklaşık 50.000 metrekarelik bir sergi alanını kullanacak.

Estée Lauder Companies Çin Başkanı ve CEO'su Fan Jiayu, şirketin bu yılki fuara 17 markasından yaklaşık 100 yeni ürün getirdiğini söyledi.

"Tüketicilerin giderek bizim için önemli bir ilham kaynağı haline geldiği Çin pazarına güvenimiz tam" diyen Fan, Estée Lauder'in yerelleştirilmiş inovasyona olan bağlılığını derinleştirmek üzere Çin Uluslararası İthalat Fuarı platformundan yararlanmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Uniqlo Çin Halkla İlişkiler Direktörü Dong Chunfang, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı gelişimimizi hızlandırdı. Fuarın sadık bir destekçisi olmayı umuyoruz" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Tang Wenhong ise, "8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıtların başlamasından bu yana şirketler aktif olarak kayıt yaptırarak katılım için artan bir heves ve Çin'in gelişimine artan bir güven sergiledi" ifadelerini kullandı.

Tang, Çin'in yüksek standartlı dışa açılmayı kararlılıkla ilerletip yeni bir kalkınma modelinin kurulmasına hız vereceğini belirtti. Tang, Çin'in dışa açılmasında kilit bir platform olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın önemli bir rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Dünyanın ithalata adanmış ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın yedincisi Salı günü Shanghai'da başladı.

5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 129 ülke ve bölgeden 3.496 katılımcı iştirak ediyor. 297 Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderinin katıldığı fuar bu alanda yeni bir rekora imza attı.

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İthalat Fuarı'na 80 Yeni Katılımcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:07:51. #1.13#
SON DAKİKA: Çin İthalat Fuarı'na 80 Yeni Katılımcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.