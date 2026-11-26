BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'ya ait gemilerin Çin'in Diaoyu Dao karasularına yasadışı şekilde girerek kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu, Çin'in egemenliğini ciddi biçimde ihlal ettiğini ve bölgedeki istikrarı bozduğunu söyledi.

Guo, perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında Çin'in söz konusu eylemler nedeniyle Japonya nezdinde ciddi protestoda bulunduğunu belirtti.

Diaoyu Dao ve bağlı adaların her zaman Çin topraklarının bir parçası olduğunu vurgulayan Guo, Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir geminin yasalar uyarınca söz konusu gemilere yönelik gerekli kontrol tedbirlerini aldığını ifade etti.

Sözcü, Çin'in toprakları üzerindeki egemenliğini ve denizlerdeki hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruduğunu belirterek Japonya'dan iki ülke arasında varılan dört maddelik ilkesel mutabakata uymasını, egemenlik ihlallerine ve kışkırtıcı eylemlere son vermesini ve bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için somut adımlar atmasını istedi.