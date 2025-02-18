Çin, Japon Şirketleri Yatırım Yapmaya Davet Etti

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BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, üst düzey dışa açılım politikasını desteklemeye devam ettiklerini belirterek Japon şirketlerini Çin'de yatırım yaparak büyümeye davet ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, pazartesi günü Beijing'de Çin'i ziyaret eden Japon iş heyetiyle bir araya geldi.

Çin ve Japonya'nın derin biçimde entegre olmuş ekonomilere ve geniş ortak çıkarlar ve işbirliği alanına sahip olduğunu belirten He, Japon iş dünyasının iki ülke arasındaki kazan-kazan işbirliğinde olumlu rol oynaması temennisini dile getirdi. He ayrıca Japonya ve diğer ülke şirketlerinin Çin'e yatırım yapmaya devam ederek kalkınma fırsatlarından yararlanmaları çağrısında bulundu.

Japon heyetinde yer alan Japonya İş Federasyonu Başkanı Tokura Masakazu, Japonya-Çin Ekonomi Birliği Başkanı Şindo Koseyi ve Japonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kobayaşi Ken ise Japon iş dünyasının Çin'deki yatırımlarını genişletmeye ve iki ülke arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine katkılarını sürdürmeye istekli olduğunu ifade etti.