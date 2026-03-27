Çin Japonya'dan Soruşturma Talep Etti

27.03.2026 15:32
Çin, Japon subayın elçilikte diplomatları tehdit etmesi üzerine kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.

Pekin yönetimi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri mensubu bir subayın Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine izinsiz girerek diplomatları bıçakla tehdit ettiği olaya yönelik kapsamlı soruşturma başlatılmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japon tarafının olayla ilgili derin üzüntü duyduklarını dile getirdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Olayla ilgili yeni olgular gün yüzüne çıktıkça açıklanması gereken çok sayıda soru işaretinin belirdiğini ifade eden Sözcü Lin, "Japon tarafını, bir kez daha, derhal kapsamlı bir soruşturma başlatmaya ve olayı tüm boyutlarıyla açıklamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Lin, zanlının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri mensubu bir subay olduğunu, giriş çıkış saatlerini seçerek, elinde 31 santimetrelik bıçakla, duvardan atlayarak yasa dışı şekilde Çin Büyükelçiliğine girdiği ve uzunca bir süre çalıda saklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şunu sormadan edemiyoruz; bu kişi o sırada kimi bekliyordu ve ne yapmayı planlıyordu? Japon tarafı bu konuda henüz bir açıklama yapmadı."

Olayın başlangıcında Japonya'daki bazı sağ kesimlerin zanlının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olamayacağını söyleyerek aklama çabasına girdiğine işaret eden Lin, ancak olguların bunun aksini gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Japonya'da 24 Mart'ta aktif görevdeki bir asker olduğu iddia edilen kişinin, Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine girerek elindeki bıçakla diplomatları tehdit ettiği bildirilmişti.

Japonya Savunma Bakanı Şinjiro Koizumi, yaptığı açıklamada, zanlının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri mensubu bir subay olduğunu doğrulamış, olay nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını belirtmişti.

Çin ile Japonya arasında diplomatik gerilim

Olay, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle süregelen diplomatik gerilimin uzantısı oldu.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Takaiçi'nin sözleri nedeniyle Japonya'ya protesto notası vermişti. İki ülke arasındaki kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat ve ihracat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan bir seyir izlemişti.

Kaynak: AA

Advertisement
