Çin, Japonya'nın Deniz Ürünleri Yasağını Kısmen Kaldırdı

Çin, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma kararının ardından bu ülkeden ithal edilen deniz ürünlerine getirdiği yasağı kısmen kaldırdığını duyurdu.

Çin Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, Japonya'nın bazı bölgelerinden deniz ürünü ithalatının koşullu devam edeceği belirtildi.

Halihazırda süren uzun dönemli uluslararası denetimlerde ve Çin'in bağımsız numune incelemelerinde Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesinden kaynaklanan anormalliğe rastlanmadığına işaret edilen açıklamada, kararın bu doğrultuda ve Japonya'nın ihraç deniz ürünlerinin kalitesi ve güvenliğine dair verdiği güvenceye dayanılarak alındığı bildirildi.

Açıklamada, Japon ihracatçıların deniz ürünlerinin satışı için Çin'de kayıt yaptırmalarının, tüm ithal ürünlerin sağlık ve orijin sertifikaları ile radyoaktif madde test sonucunu ibraz etmelerinin gerektiği kaydedildi.

Aralarında Fukuşima'nın da olduğu Japonya'nın 10 bölgesi yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulurken bu bölgelerden ithal deniz ürünlerine yönelik yasak devam edecek.

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılması ve deniz ürünlerine getirilen yasak

Japonya, daha önce açıkladığı plan uyarınca Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos 2023'te başlamıştı.

Çin, Japon hükümetinin, eleştirilere rağmen tek taraflı boşaltma işlemine başlamasını "küresel kamu çıkarını hiçe sayan son derece bencil ve sorumsuz bir eylem" olarak niteleyerek protesto etmiş ve Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını durdurmuştu.

Tokyo hükümeti, eleştirilere karşı, okyanusa boşaltılan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i düzeyinde olduğunu savunmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz 2023'te yayımladığı raporda, boşaltımın güvenlik standartlarına uygun, insanlara ve çevreye verebileceği zararın ise "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu sonucuna varmıştı.

İki ülke, müzakerelerin ardından Eylül 2024'te Çin'in, UAEA kuralları çerçevesinde yürütülecek uzun dönemli uluslararası denetime katılması ve bağımsız numune toplayıp inceleyebilmesi konusunda uzlaştıklarını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, uzlaşma sonrasında, bağımsız numune toplama ve izleme süreçlerinin ardından, çevre etki değerlendirmesinin bilimsel kanıtlarına bağlı olarak Japonya'dan deniz ürünleri ithalatına getirdiği yasağı "aşamalı" kaldıracağını bildirmişti.