Çin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ar-Ge Yatırımlarını Artırdı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de doğrudan merkezi hükümete bağlı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kilit teknolojilerde atılım sağlamaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda şirketlerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış gösterdi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), Ar-Ge harcamalarındaki bu artışın, merkezi KİT'lerin sürdürdüğü reformlar ile sanayi yapısını dönüştürme ve iyileştirme çabalarının bir sonucu olduğunu bildirdi.

SASAC Başkanı Cheng Fubo, merkezi KİT'lerin yılın ilk yarısında çeşitli zorluk ve belirsizliklere karşı etkin önlemler alarak sürdürülebilir bir büyüme kaydettiğini ifade etti.

Kurumun son verilerine göre, söz konusu dönemde merkezi KİT'lerin toplam karı 1,4 trilyon yuana (yaklaşık 206 milyar ABD doları) ulaşırken, sabit sermaye yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdü.

Kuruma göre merkezi KİT'ler önümüzdeki dönemde istikrarlı ekonomik performansı korumak, özgün inovasyon ile kritik teknolojilerde yeni ilerlemeler sağlamak, sanayi dönüşümü ve modernleşmeyi teşvik etmek ve reformların kararlılıkla uygulanmasını temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek.