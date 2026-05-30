Çin-Kanada İlişkileri Yeniden Gelişiyor

30.05.2026 12:33
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada ile ilişkilerin yeniden geliştiğini ve işbirliğinin başladığını söyledi.

OTTAWA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Kanada ilişkilerinin yeniden gelişme sürecine girdiğini söyledi.

Wang cuma günü Kanada'nın başkenti Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin tam olarak yeniden başladığını ve iki tarafın önemli ekonomik ve ticari endişelerinin uygun şekilde çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Wang, ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir çizgide ilerlemesini sağlamak amacıyla Çin-Kanada yeni stratejik ortaklığının geliştirilmesine yönelik yolları araştırmak ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomik Liderler Toplantısı'na katılmak üzere önümüzdeki günlerde Çin'e düzenleyeceği ziyaret için gerekli hazırlıkları yapmak üzere Kanada tarafıyla çalışmayı temenni ettiğini kaydetti.

Wang, Çin-Kanada ilişkilerinin yıllar içinde sergilediği iniş ve çıkışların, iki tarafın karşılıklı saygıya bağlı kalması, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak noktalar araması, stratejik özerkliği koruması ve kazan-kazan işbirliğini sürdürmesi gerektiği yönündeki en önemli dersi verdiğini söyledi.

Wang, enerji, finans ve kolluk kuvvetleri alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirterek, Kanada'nın Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na onur konuğu ülke olarak katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Anand ise Çin'le ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduklarını belirterek, Çin'e ihracatlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında artırma hedefi koyduklarını söyledi.

Görüşmede taraflar, Çin ve Kanada dışişleri bakanları arasında bir stratejik diyalog mekanizması kurulması, dışişleri bakanlıkları arasındaki siyasi ve güvenlik istişarelerinin yeniden başlatılması ve üst düzey ulusal güvenlik ile hukukun üstünlüğü diyaloğunun yeniden hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

