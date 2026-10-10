Çin, kapasite fazlası bahanesiyle çıkarlarına zarar verilirse karşı önlem alacak

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, sözde "kapasite fazlası" bahanesiyle uygulanan ticari korumacılığa karşı olduklarını belirterek, ilgili ekonomilerin Çin'in çıkarlarına zarar verecek önlemler alması halinde gerekli karşılığı vereceklerini söyledi.

Sözcü, cuma günkü basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliği'nin çarşamba günü yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Açıklamada, ABD'nin sözde "yapısal kapasite fazlası ve üretim" konusunda bakanlar düzeyinde ortak bir bildiri imzalamak üzere diğer 14 ekonomiden üst düzey yetkilileri bir araya getirdiği belirtilmişti.

Sözcü, Çin'in sözde "kapasite fazlası" konusundaki tutumunu çeşitli vesilelerle defaatle açıkladığını ve temmuz ayında bu konuya ilişkin özel bir tutum belgesi yayımladığını belirtti.

Üretim kapasitesi sorunlarının kapsamlı, nesnel ve adil bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten sözcü, tarafların ekonomik ve ticari meseleleri kendi endüstriyel rekabet güçleri ve piyasa konumlarına ilişkin kaygılarla siyasallaştırmaması gerektiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin sözde "kapasite fazlası" sorununu çözme bahanesiyle ticari korumacılığa başvurmasına karşı olduklarını kaydeden sözcü, bu tür uygulamaların küresel ekonomik ve ticari düzeni bozacağını, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını zedeleyeceğini ve küresel ekonomik büyüme açısından uzun vadeli riskler oluşturacağını söyledi.

Sözcü, ilgili ekonomilerin bu konuyu Çin'in çıkarlarına zarar verecek adımlar atmak için bahane olarak kullanması halinde gerekli karşı önlemleri alacaklarını vurguladı.

Sözcü, Çin'in açıklık ve işbirliği yoluyla modern bir sanayi sistemi kurmaya kararlı olduğunu ve adil ve eşitlikçi bir uluslararası ekonomik düzen oluşturulmasını desteklediğini belirtti.

Sözcü, tüm taraflara çok taraflılık ilkesine bağlı kalma, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirme, piyasa ekonomisinin kurallarına saygı gösterme ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinde açık ve kapsayıcı bir işbirliği ortamını birlikte koruma çağrısı yaptı.