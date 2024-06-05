Çin, Kore Yarımadası'nda Barış ve İstikrarı Sürdürmeye Kararlı

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BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı sürdürmeye kararlı ve yarımadada gerilimi tırmandıracak söz ve eylemlere karşı olduğunu söyledi.

Mao, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Güney Kore'nin "iki taraf arasında karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar" Kuzey Kore'yle 19 Eylül askeri anlaşmasını tamamen askıya alma kararına ilişkin söz konusu açıklamayı yaptı. Güney Kore ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki kara, deniz ve hava tampon bölgesinde tatbikat ve eğitimleri yeniden başlatmaya yönelik bir plan hazırladığını duyurmuştu.

"Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunması, ilgili tüm tarafların ortak çıkarlarına hizmet etmektedir" diyen Mao, son zamanlarda yarımadadaki durumun gerginleştiğini ve ilgili taraflar arasında cepheleşmenin yoğunlaştığını belirtti. Sözcü, Çin'in mevcut gelişmelerden endişe duyduğunu ifade etti.

Mao, Çin'in Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı sürdürmeye kararlı olduğunu, ilgili tarafların diyalog yoluyla ilişkilerini iyileştirmesini desteklediğini ve gerilimi tırmandıracak söz ve eylemlere karşı olduğunu söyledi.

Sözcü, "İlgili tarafların sükuneti korumasını, itidalle hareket etmesini, söz ve eylemlerinde ihtiyatlı olmasını ve yarımadada barış ve istikrarın korunmasında yapıcı rol oynamasını umuyoruz" dedi.