Çin, Küba'nın Egemenliğini Destekliyor - Son Dakika
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Çin, Küba'nın Egemenliğini Destekliyor

Çin, Küba\'nın Egemenliğini Destekliyor
16.07.2026 16:36
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Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerine karşı kararlılıkla dur diyor.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahaleye karşı çıkma çabalarını kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin son dönemde Küba'ya yönelik askeri operasyon başlatılması olasılığını değerlendirdiğine ilişkin haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Lin, ABD'nin Küba'ya yönelik her türlü askeri tehdide ve ablukaya derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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