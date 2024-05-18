Çin-Küba uçuşları yeniden başladı

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HAVANA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Beijing'den havalanan bir uçağın Cuma günü İspanya aktarmalı olarak Havana'ya ulaşmasıyla Küba ve Çin arasındaki uçuşlar yeniden başlatılmış oldu.

Yerel yetkililer, uçuşların, iki ülke arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini ve alışverişi kolaylaştıracağını belirtti.

Air China'ya ait Boeing 787-9 Dreamliner, Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havaalanı'nda geleneksel su takı töreniyle karşılandı.

Haftada iki uçuşla başlayan seferlerin iki ülke arasındaki yolcu trafiği arttıkça sıklaşması bekleniyor.

Air China, Çin ile Küba arasında Beijing-Madrid-Havana hattını yeniden başlatana kadar Çin'den Küba'ya doğrudan uçuş yoktu.

Hava bağlantıları, Kovid-19 pandemisi sırasında askıya alınmıştı.