Çin Kültürü Günü, Gençlerin İlgisini Çekti

ANKARA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Ankara'da düzenlenen bir Çin kültürü etkinliği, gençler arasında Çin diline ve kültürüne yönelik artan ilgiyi gözler önüne serdi.

Gençlik Parkı içindeki Ankara Kent Konseyi binasında cuma günü gerçekleştirilen "Bambu ve Çınar" temalı Çin Kültürü Günü, sahne gösterileri, kültürel stantlar ve kaligrafi atölyeleriyle ziyaretçileri Çin kültürüyle buluşturdu. Etkinlik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğu Dilleri Topluluğu tarafından düzenlendi.

Organizatörler etkinliğin amacının Çin kültürünü tanıtmanın yanı sıra Türk ve Çin gençleri arasındaki kültürel etkileşimi artırmak olduğunu söyledi.

Proje koordinatörü ve Doğu Dilleri Topluluğu Başkanı Mahir Kerem Adanur, etkinliğin Çin kültürüne yönelik önyargıları kırmayı hedeflediğini belirtti.

"Bu bir Çin kültürü tanıtım projesi. Genel amacımız Çin kültürüne dair tabuları yıkmak ve bu kültüre ilgisi olmayan insanların da ilgilenmesini sağlamak" diyen Adanur, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda düzenlendiğini ifade etti.

Etkinliğin adında yer alan "Bambu ve Çınar"ın iki kültürü simgelediğini söyleyen Adanur, "Bambu ve çınar iki kültürün etkileşimini temsil ediyor. Çin ve Türk medeniyetlerinin tarih boyunca özellikle İpek Yolu üzerinden bir köprü kurduğunu düşünüyoruz. Bu projeyle biz de Türkiye ile Çin arasında bir kültür köprüsü olmak istedik" diye konuştu.

Kültürel etkinliklerin gençler arasında karşılıklı anlayışı artırabileceğini vurgulayan Adanur, Türk ve Çin gençlerinin birbirlerinin kültürlerini paylaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu kültürlerin dostluğu demek, kültürel etkileşimin karşılıklı ziyaretlere ve daha güçlü bağlara dönüşmesi demek. Türk ve Çin gençlerinin birbirlerinin kültürlerini paylaşması inanılmaz önemli" ifadelerini kullandı.

Adanur ayrıca Çin'in son yıllarda artan küresel etkisinin gençlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Çin'in dışa açılma politikasıyla birlikte insanların Çin'i daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Adanur, teknoloji ve iletişim sayesinde insanların Çin'in ne kadar geniş ve zengin bir kültüre sahip olduğunu daha iyi görmeye başladığını sözlerine ekledi.

Etkinliğe akademik destek veren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Aylin Yılmaz Şaşmaz da bu tür organizasyonların kültürel farkındalık açısından önemli olduğunu söyledi.

"Çin kültürünü Türkiye'de çok fazla insan bilmiyor. Bu yüzden böyle etkinlikler büyük önem taşıyor" diyen Şaşmaz, Çin kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılmasının iki ülke arasındaki algıyı olumlu yönde etkileyebileceğini ifade etti.

"Ne kadar çok kişiye Çin kültürünün güzelliklerini ve özelliklerini tanıtabilirsek bu kültürün Türkiye'deki imajı da o kadar güçleniyor" diyen Şaşmaz, Çin diline yönelik ilginin öğrenciler arasında giderek arttığını belirtti.

Şaşmaz, "Çoğu öğrenci buna kariyer fırsatı olarak bakıyor. Çin dili öğrenmenin daha cazip iş fırsatlarına kapı açacağını ve daha fazla olanak sağlayacağını düşünüyorlar" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler de Çin kültürüne duydukları merakı dile getirdi.

Çin Dili ve Edebiyatı hazırlık sınıfı öğrencisi Aylin Gönder, etkinliğe katılmaktan memnun olduğunu belirtti.

Çin kültürüyle ilgilendiğini belirten Gönder, etkinlik sayesinde bu kültürü inceleme fırsatı olduğunu ifade etti.

"Çin şarkılarına bayıldım ve danslarını daha yakından görme fırsatım oldu" diyen Gönder, akademik nedenlerle Çin'e gitmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.

Gönder, "Çin'in küresel etkisi giderek büyüyor. Bu yüzden kültürel kaynaşmanın iki ülke ilişkilerini geliştireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan bir diğer üniversite öğrencisi Arif ise Çin kültürünü yakından görmek için geldiğini söyledi.

"Asya mitolojisi ve hikayelerine çok ilgim var. Bu yüzden gelip görmek istedim" diyen Arif, etkinlikte özellikle geleneksel deneyimlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Arif, "Çin çaylarını deneme fırsatı buldum. En çok ilgimi çeken şey ise kaligrafi sunumu oldu" dedi.

Gözlemcilere göre Ankara'daki bu tür etkinlikler, Çin kültürünün Türkiye'de özellikle üniversite öğrencileri arasında giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Organizasyonun düzenleyicileri, benzer kültürel programların gelecekte iki ülke gençleri arasındaki etkileşimi daha da artırmasını umuyor.