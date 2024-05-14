Çin Küresel Atmosfer İzleme Yer Tabanlı Gözlemevi: 30 Yıldır İklim Değişikliğiyle Mücadelede Önemli Veriler Üretiyor - Son Dakika
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Çin Küresel Atmosfer İzleme Yer Tabanlı Gözlemevi: 30 Yıldır İklim Değişikliğiyle Mücadelede Önemli Veriler Üretiyor

Çin Küresel Atmosfer İzleme Yer Tabanlı Gözlemevi: 30 Yıldır İklim Değişikliğiyle Mücadelede Önemli Veriler Üretiyor

Çin'in Qinghai-Xizang (Tibet) Platosu'nda bulunan Çin Küresel Atmosfer İzleme Yer Tabanlı Gözlemevi, 30 yıldır faaliyet göstererek iklim değişikliğiyle mücadelede önemli veriler üretiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 32 küresel yer tabanlı gözlemevinden biri olan bu gözlemevi, kendi türünün en yüksekte bulunanıdır. Waliguan Dağı'nda deniz seviyesinden 3.800 metreyi aşkın yükseklikte kurulu olan gözlemevi, her gün 60.000'den fazla veri üretme ve atmosfer bileşenlerini izleme kabiliyetine sahiptir. Gözlemevinde elde edilen veriler, küresel iklim değişikliğinin kanıtlanması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin desteklenmesi için önemli bir zemin oluşturmaktadır.

14.05.2024 19:49
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ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024/Arşiv

1. Çin Küresel Atmosfer İzleme Yer Tabanlı Gözlemevinden çeşitli görüntüler

3. Çin Küresel Atmosfer İzleme Yer Tabanlı Gözlemevinden çeşitli görüntüler

Çin'in Qinghai-Xizang (Tibet) Platosu'nda kurulan Çin Küresel Atmosfer İzleme Yer Tabanlı Gözlemevi 30 yıldır faaliyet gösteriyor.

Kuruluş, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 32 küresel yer tabanlı gözlemevinden biri olma özelliğini taşıyor. Waliguan Dağı'nda deniz seviyesinden 3.800 metreyi aşkın yükseklikte kurulu gözlemevi, dünyada kendi türünün en yüksekte bulunanı konumunda.

Müdür Yardımcısı Wang Jianqiong, 2003 yılından bu yana gözlemevinde çalışıyor.

"Meteoroloji alanında çalışan nesiller son 30 yılda kendi sebat ve azimleriyle atmosfer bileşimine ilişkin büyük miktarda gözlem verisi topladı. Bu veriler, iklim değişikliğine küresel müdahale açısından büyük katkılar sundu."

İstasyonda yıllık ortalama sıcaklık 0 santigrat derecenin altında. Yıllık ortalama oksijen içeriği ise deniz seviyesindekinin yüzde 67'sine eşdeğer.

Waliguan'da gözlem kalitesinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 50 kilometrelik bir yarıçapta herhangi bir sanayi ve madencilik işletmesinin geliştirilmesine izin verilmiyor. En yakın kasaba ise 20 kilometreden daha uzakta yer alıyor.

Gözlemevi an itibarıyla günlük 60.000'den fazla veri üretme ve önemli atmosfer bileşenlerini izleme kabiliyetine sahip.

Son 30 yılda elde edilen en kayda değer başarılardan biri ise "Waliguan eğrisi" olarak da adlandırılan "karbondioksit eğrisi." Her yıl güncellenen bu eğri, istasyonda yapılan gözlemlerle şekilleniyor.

Waliguan eğrisi aracılığıyla üretilen veriler, Hawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi'nin 1950'lerden bu yana topladığı gözlem verileriyle uyumlu. Bu gözlemler, küresel iklim değişikliğinin kanıtlanması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin desteklenmesi için önemli bir zemin oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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