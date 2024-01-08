Çin, kurumsal dışa açılımı genişletme ve yabancı yatırımlara yönelik kısıtlamaları azaltıyor

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Uzmanlara göre Çin kurumsal dışa açılımı genişletme ve yabancı yatırımlara yönelik kısıtlamaları azaltma çabalarını yoğunlaştırdıkça, küresel yatırımcılar için Çin'in kalkınma getirilerinden pay alma olanakları artacak.

Xinhua Haber Ajansı tarafından düzenlenen Çin Ekonomik İlişkiler Yuvarlak Masa Toplantısı'nın üçüncü bölümüne katılan hükümet yetkilileri ve özel bir işletmenin temsilcisi, Çin'in dış ticareti ve yatırımlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi Başkan Yardımcısı Zhang Wei, kurumsal dışa açılımın dünyaya açılma sürecine kaynak ayırarak ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Zhang, "Kurumsal dışa açılımı güçlendirmek, Çin ekonomisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmenin etkili bir yolu olduğu gibi çok da önemli bir destek biçimi" dedi.

Çin Devlet Konseyi, Aralık 2023'te Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarıyla uyumlu hale getirilerek üst düzey kurumsal açılımının teşvik edilmesi için kapsamlı bir plan yayımlamıştı.

Plan, aralarında mal ve hizmet ticaretini kolaylaştırma, dijital ticareti teşvik etme ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını geliştirme gibi girişimlerin bulunduğu yedi alanı kapsayan toplam 80 tedbir içeriyor.

Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Yönetim Komitesi yetkilisi Zhao Yugang, yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada kurumsal açılımın yabancı yatırımcılar için güvence teşkil ettiğini vurguladı.

Zhao, kapsamlı planın, denizaşırı ithalatçı ve üreticilerin, ticari faaliyetlerin öngörülebilirliğini daha da artırmak için politika desteği sağlayan Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi gümrük ön iznine başvurmalarına olanak tanıdığını belirtti.

Yetkili, "Planda bahsedilen transit mallar için fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, ticari faaliyetlerin daha geniş kapsamda ve daha yüksek düzeyde geliştirilmesi için güvence sağlıyor" dedi.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılımı, ülkenin büyük pazarına ve entegre sanayi sistemine dayanıyor. Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 12.000 ABD dolarını geçtiği Çin, 400 milyonu aşan ve sürekli büyüyen, dünyanın en büyük orta gelirli nüfusuna sahip ülke konumunda.

Çin ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından listelenen tüm endüstriyel kategorilere sahip tek ülke olup, diğer ülkelerle kıyaslanamayacak endüstriyel avantajlara sahip.

Çin'in dışa açılım avantajının düşük maliyetten maliyet etkinliğine dönüştüğünü vurgulayan Zhang, bu durumun sadece Çin pazarının büyüklüğünden değil, aynı zamanda bu büyük pazarın işletmelere yenilikçi senaryolar sunmasından da kaynaklandığını ifade etti.

Zhang, "Çin daha kapsayıcı bir yönetim tarzına sahip olduğundan, ülkenin yenilikçi senaryolarının sunduğu avantajları küresel ölçekte bulmak oldukça zor" dedi.

Zhao ise Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi açısından bakıldığında, çok uluslu şirketlerle iletişim kurduğu esnada Çin'in süper büyük pazarına duydukları güveni hissettiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çin genelinde geçen yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,2 artışla 48.078 adet yabancı sermayeli yeni firma kuruldu.