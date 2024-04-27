Çin, Kuzey Akım Boru Hattı Patlamaları İçin BM Önderliğinde Uluslararası Soruşturma Çağrısı Yaptı

Güncel

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, 2022 yılının Eylül ayında Kuzey Akım boru hattında meydana gelen patlamalara yönelik Birleşmiş Milletler (BM) önderliğinde bir uluslararası soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Olaydan bu yana 18 aydan uzun bir süre geçtiğini kaydeden Geng, bu konuda herhangi bir karara ulaşılamamış olmasının üzücü olduğunu belirtti.

Geng, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, olayın iki önemli tarafı olan İsveç ve Danimarka'nın Şubat 2024'te kendilerinin yürüttüğü soruşturmaları sonlandırdıklarını duyurduğunu kaydetti. İki ülkenin yürüttüğü soruşturmaların, kapsamlı bilgi sunmadığını, somut ilerleme ortaya koymadığını ve net sonuçlara ulaşmadığını belirten Geng, bu durumun uluslararası toplumda daha fazla spekülasyon ve şüphelere sebebiyet verdiğini vurguladı.

Kuzey Akım boru hattındaki patlamaların, uluslararası enerji altyapısını sabote eden ciddi bir olay olduğunu hatırlatan Geng, patlamaların ardından Güvenlik Konseyi'nin konuyu birçok kez ele aldığını ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok konsey üyesinin, en kısa sürede gerçeğin ortaya çıkarılıp sorumluların adalete teslim edilmesi ve böylelikle benzer olayların önüne geçilmesi için objektif, tarafsız ve profesyonel bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptığını söyledi.