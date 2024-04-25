Çin-Latin Amerika Uzay İşbirliği Forumu'nda Wuhan Deklarasyonu kabul edildi - Son Dakika
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Çin-Latin Amerika Uzay İşbirliği Forumu'nda Wuhan Deklarasyonu kabul edildi

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 1. Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'nda Wuhan Deklarasyonu kabul edildi. Deklarasyon, Çin ile Latin Amerika arasındaki uzay işbirliğini teşvik etmeyi ve Latin Amerika ile Karayip ülkelerinde uzay alanındaki kalkınmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi ile Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki uzay ajanslarının temsilcileri, deklarasyonda ayrıca uzay bilimi ve teknolojisi alanında etkileşim yürütmeyi ve çevre koruma, meteoroloji ve tarım gibi alanlarda uydu iletişimi, navigasyon ve uzaktan algılama teknolojilerinin uygulanmasını teşvik etmeyi önerdi.

25.04.2024 15:16
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WUHAN, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da devam etmekte olan 1. Çin- Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Uzay İşbirliği Forumu'nda Wuhan Deklarasyonu kabul edildi.

Forumda öne çıkan gelişmelerden biri olarak Çarşamba günü kabul edilen deklarasyon, Çin ile Latin Amerika arasındaki uzay işbirliğini teşvik etmeyi ve Latin Amerika ile Karayip ülkelerinde uzay alanındaki kalkınmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Deklarasyonda Çin ile birçok Latin Amerika ülkesinin uzay işbirliği anlaşmaları imzaladığı ve Çin- Brezilya yeryüzü kaynak uydusu, Venezuela'nın iletişim ve uzaktan algılama uydusu ve Bolivya'nın iletişim uydusunun başarılı şekilde fırlatılması gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapıldığı vurgulandı.

Deklarasyonda Çin-Latin Amerika uzay işbirliğinin, uzay teknolojisinin Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına hizmet etmesini sağladığı ve Güney-Güney işbirliğinde yeri doldurulamaz bir dinamo işlevi gördüğü, bunun ise Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesine olanak sağlayacağı ifade edildi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi ile Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki uzay ajanslarının temsilcileri, deklarasyonda ayrıca uzay bilimi ve teknolojisi alanında etkileşim yürütmeyi ve çevre koruma, meteoroloji ve tarım gibi alanlarda uydu iletişimi, navigasyon ve uzaktan algılama teknolojilerinin uygulanmasını teşvik etmeyi önerdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Latin Amerika Uzay İşbirliği Forumu'nda Wuhan Deklarasyonu kabul edildi - Son Dakika

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