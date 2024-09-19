Çin Lübnan'daki Saldırılardan Endişeli - Son Dakika
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Çin Lübnan'daki Saldırılardan Endişeli

Çin, Lübnan'da patlayıcı cihaz saldırılarından dolayı güvenlik ve egemenlik ihlallerine tepki gösterdi.

19.09.2024 16:52
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Çin, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla düzenlenen saldırılardan endişe duyduğunu ve Lübnan'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden eylemlere karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AA muhabirinin sorusunu yanıtlayarak saldırıların bölgede gerilimi daha da tırmandırmasından kaygı duyduklarını belirtti.

Çin'in olayı yakından takip ettiğini ifade eden Sözcü Lin, "Lübnan'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden her eyleme karşıyız ve yükselen gerilimden endişe duyuyoruz." dedi.

Lin, tüm ilgili taraflara Orta Doğu'da barışı ve istikrarı koruma çağrısı yaptı.

Patlatılan çağrı cihazları Tayvan markası

Lin, AA muhabirinin Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi olduğu iddia edilen Tayvanlı şirket ile İsrail arasında herhangi işbirliğinin olup olmadığına yönelik sorusuna, konuyla ilgili spesifik bilgi sahibi olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarının, Tayvanlı şirket Gold Apollo tarafından üretildiği bildirilmişti.

Tayvanlı şirket, çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak marka lisansı verdikleri Macaristan merkezli "BAC" isimli firmayı işaret etmişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede dün çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Lübnan'daki Saldırılardan Endişeli - Son Dakika

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