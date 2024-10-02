Çin, Lübnan'dan 200 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika
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Çin, Lübnan'dan 200 Vatandaşını Tahliye Etti

Çin, Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle 200'den fazla vatandaşını tahliye etti. Tahliyeler devam ediyor.

02.10.2024 14:46
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Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'da yaşayan 200'den fazla vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi.

Çin'in Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Lübnan'da yaşayan 146 Çin vatandaşı ile yabancı uyruklu 5 aile bireyinin uçakla başkent Pekin'e getirildiği, 69 Çin vatandaşı ile 11 yabancı aile bireyinin ise gemiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada tahliye için yardım talebinde bulunan tüm vatandaşların ülkeden çıkarıldığı kaydedildi.

Tahliyeler, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun kara saldırılarına" başladığını duyurmasının ardından geldi.

Lübnan ordusu da İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'n gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güney Kıbrıs, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Pekin, Son Dakika

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