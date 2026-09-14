Çin medyasından Anthropic CEO'suna 'Soğuk Savaş taktiği' suçlaması

Çin medyası, ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei'nin yapay zekanın kontrollü gelişimi için yavaşlatılması önerisini içeren açıklamalarını, Çin'in yapay zeka gelişimini önlemeyi hedefleyen bir "Soğuk Savaş taktiği" olduğunu öne sürdü.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinde yayımlanan yorum yazısında, Amodei'nin asıl amacının teknolojik bariyerler ve düzenleyici tekellerle Çin'in yapay zeka gelişimine ket vurmak olduğu savunuldu.

Amodei'nin Çin'i hedef alan sözlerinin ve burada çıkardığı sonuçların "Soğuk Savaş taktiklerini" hatırlattığı ifade edilen yazıda, "Bu sessiz Soğuk Savaş, iki yüzlü ve dar görüşlü. Çin'i küresel yapay zeka inovasyonundan dışlamak, deneme yanılma ve kontrol kaybı risklerini belirgin şekilde artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zeka gelişiminin tüm insanlığın refahı için olduğunu, tüm tarafların açık ve kapsayıcı bir yapay zeka gelişimini teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Guo, "Korkuları körüklemek, cepheleşme ve acımasız rekabet, küresel yapay zeka yönetimine zarar vermekten başka işe yaramaz, bu da kimsenin menfaatine değildir." diye konuştu.

Amodei'nin yapay zeka gelişimini yavaşlatma önerisi

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, 12 Eylül'de şirketin internet sitesinde yayımladığı makalede, yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan hızla gelişmesinin sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitesini aşabileceği uyarısını yaparak, bu teknolojinin gelişiminin denetime daha fazla olanak sağlayacak şekilde yavaşlatılması önerisinde bulunmuştu.

Yapay zeka şirketlerinin bir araya gelerek güvenlik standartları belirlemesi ve yapay zekanın piyasaya sürülme hızına yönelik bazı kurallar oluşturması gerektiğine dikkati çeken Amodei'ye, Elon Musk da X'te paylaştığı "Dario haklı." ifadesiyle destek vermiş, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da öneriye katıldığını ve bağımsız değerlendirme konusunda aynı adımı atacağını kaydetmişti.

Amodei, yazısında ABD yönetiminin Çin'e çip ihracatı kısıtlamalarını güçlendirmesi ve Çin'deki yapay zeka laboratuvarlarının kendi modellerinde ABD'li şirketlerin modellerinden "damıtma" adı verilen yöntemle veri çalmasını engellemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Anthropic Üst Yöneticisi, CBS News televizyonuna verdiği röportajda, yapay zekanın yavaşlatılmasına ilişkin önerisinin önündeki en zor ikilemin, Çin ve diğer düşman ülkelerin aynı şeyi yapmaması ihtimali olduğunu dile getirmişti.