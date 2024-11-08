Çin, NBR İthalatına Anti-Damping Vergisi Uygulamaya Devam Edecek

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin, Güney Kore ve Japonya'dan ithal edilen akrilonitril bütadiyen kauçuk (NBR) ürünlerine anti-damping vergisi uygulamaya devam edeceğini duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada nihai karar verilmeden önce yerli NBR sektöründen gelen talep üzerine 9 Kasım 2023'te vergilerin devam edip etmeyeceğine ilişkin inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.
Bakanlık, anti-damping önlemlerinin sonlandırılması halinde Güney Kore ve Japonya'dan yapılan NBR ithalatındaki dampingin, Çin'in yerli sektörüne zarar verebilecek şekilde devam edebileceğine veya yeniden ortaya çıkabileceğine hükmetti.
Bu nedenle anti-damping vergilerinin cumartesi gününden itibaren beş yıl daha uygulanacağını belirtildi.
Çin, 9 Kasım 2018'te Güney Kore ve Japonya'dan yapılan NBR ithalatına 5 yıllık süre için anti-damping vergisi uygulamaya başlamıştı.
Bakanlığın verdiği bilgilere göre vergiler, Güney Koreli işletmeler için yüzde 12-37,3, Japon şirketler içinse yüzde 16-56,4 arasında değişiyor.
NBR, yağa dayanıklı kauçuk ürünlerinde yaygın olarak kullanılıyor.
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