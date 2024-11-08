Çin, NBR İthalatına Anti-Damping Vergisi Uygulamaya Devam Edecek - Son Dakika
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Çin, NBR İthalatına Anti-Damping Vergisi Uygulamaya Devam Edecek

Çin, Güney Kore ve Japonya'dan ithal edilen NBR ürünlerine beş yıl daha anti-damping vergisi uygulayacak.

08.11.2024 18:32
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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin, Güney Kore ve Japonya'dan ithal edilen akrilonitril bütadiyen kauçuk (NBR) ürünlerine anti-damping vergisi uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada nihai karar verilmeden önce yerli NBR sektöründen gelen talep üzerine 9 Kasım 2023'te vergilerin devam edip etmeyeceğine ilişkin inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Bakanlık, anti-damping önlemlerinin sonlandırılması halinde Güney Kore ve Japonya'dan yapılan NBR ithalatındaki dampingin, Çin'in yerli sektörüne zarar verebilecek şekilde devam edebileceğine veya yeniden ortaya çıkabileceğine hükmetti.

Bu nedenle anti-damping vergilerinin cumartesi gününden itibaren beş yıl daha uygulanacağını belirtildi.

Çin, 9 Kasım 2018'te Güney Kore ve Japonya'dan yapılan NBR ithalatına 5 yıllık süre için anti-damping vergisi uygulamaya başlamıştı.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre vergiler, Güney Koreli işletmeler için yüzde 12-37,3, Japon şirketler içinse yüzde 16-56,4 arasında değişiyor.

NBR, yağa dayanıklı kauçuk ürünlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Japonya, Ekonomi, Üretim, Finans, Güncel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, NBR İthalatına Anti-Damping Vergisi Uygulamaya Devam Edecek - Son Dakika

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