Çin Ordusu Hong Kong\'da Devriye Geçirdi

HONG KONG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu perşembe günü kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurların katılımıyla ortak devriye faaliyeti icra etti. Devriye kapsamında birliklerin acil durum müdahalesi, ortak operasyon ve özel durumlara müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Yüksek hareket kabiliyetine sahip piyade birlikleri, gemiler, helikopterler ve diğer askeri unsurların katıldığı devriye, gerçek muharebe koşullarında yürütüldü. Eğitimlerde hızlı konuşlanma ve komuta planlaması, deniz-hava ve kara-hava devriyeleri ile ortak terörle mücadele operasyonları icra edildi.

Yüksek yoğunluklu çatışma senaryolarının işlendiği tatbikatta, birliklerin acil durumlara müdahale ve çoklu görevleri yerine getirme kapasitesinin geliştirildiği belirtildi.

Ortak devriye sırasında görevli birliklerin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yasa ve yönetmeliklerine sıkı sıkıya riayet ettiği, bölge yönetiminin ilgili kurumlarının ise faaliyet öncesinde bilgilendirildiği ifade edildi.