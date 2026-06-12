Çin Ordusu Hong Kong'da Devriye Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Ordusu Hong Kong'da Devriye Geçirdi

Çin Ordusu Hong Kong\'da Devriye Geçirdi
12.06.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong'da acil durum ve terörle mücadele eğitimi için devriye yaptı.

HONG KONG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu perşembe günü kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurların katılımıyla ortak devriye faaliyeti icra etti. Devriye kapsamında birliklerin acil durum müdahalesi, ortak operasyon ve özel durumlara müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Yüksek hareket kabiliyetine sahip piyade birlikleri, gemiler, helikopterler ve diğer askeri unsurların katıldığı devriye, gerçek muharebe koşullarında yürütüldü. Eğitimlerde hızlı konuşlanma ve komuta planlaması, deniz-hava ve kara-hava devriyeleri ile ortak terörle mücadele operasyonları icra edildi.

Yüksek yoğunluklu çatışma senaryolarının işlendiği tatbikatta, birliklerin acil durumlara müdahale ve çoklu görevleri yerine getirme kapasitesinin geliştirildiği belirtildi.

Ortak devriye sırasında görevli birliklerin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yasa ve yönetmeliklerine sıkı sıkıya riayet ettiği, bölge yönetiminin ilgili kurumlarının ise faaliyet öncesinde bilgilendirildiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Operasyon, Hong Kong, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ordusu Hong Kong'da Devriye Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede
Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan CHP’deki butlan krizine ilişkin net mesaj Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj
CHP’de yeni ihraç dalgası Hedefte bu kez belediye başkanları var CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:53:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Ordusu Hong Kong'da Devriye Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.