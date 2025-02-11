Çin Otomobil Sektörü Geliri Artışta

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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in otomobil sektörünün geliri 2024 yılında yüzde 4 artışla 10,6 trilyon yuanı (yaklaşık 1,48 trilyon ABD doları) aştı.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin salı günü açıkladığı verilere göre, sektörün geliri Aralık 2024'te önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,19 trilyon yuana ulaştı. Bu sayede sektör tam yıllık büyüme oranını geride bırakarak hızlanan bir büyüme ivmesi gösterdi.

Veriler, otomobil sektörünün 2024 yılında serbest piyasa ekonomisine geçişiyle yüzde 4,3 kar marjını istikrarlı şekilde koruduğunu ve lityum pil üreticilerinin yüzde 48,5 kar artışı kaydettiğini gösterdi.