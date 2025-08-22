Çin-Pakistan İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
Çin-Pakistan İlişkilerinde Yeni Dönem

22.08.2025 13:29
Wang Yi, Pakistan'ın ulusal güvenliğine destek vereceğini ve iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günkü görüşmede Pakistan ordusunun, hem ulusal istikrarın temeli hem de Çin ile Pakistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin sarsılmaz bir savunucusu olduğunu söyledi.

Wang, Pakistan ordusunun, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşının ciddiyetle uygulanması, karşılıklı stratejik güvenin daha yüksek seviyeye taşınması ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru 2.0 projesinin yüksek kalitede ortaklaşa geliştirilmesiyle yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasının hızlandırılmasına katkıda bulunulması konularında iki tarafa da her daim destek olduğunu belirtti.

Pakistan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini korumasına destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Wang, Pakistan'ın uluslararası ilişkilerde daha büyük rol oynamasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Münir ise Çin'in Pakistan'ın sağlam dostu olduğunu vurgulayarak, iki tarafın da iyi günde kötü günde birliktelik sergilediğini ve stratejik ortaklıklarının kaya gibi sağlam olduğunu söyledi.

Pakistan halkının genel olarak Çin ile dostane ilişkiler geliştirilmesinden yana olduğunu ve bu konuda halk arasında uzlaşı bulunduğunu ifade eden Münir, Pakistan'ın uzun vadeli ekonomik ve sosyal kalkınmasına sağladığı değerli destekler için Çin'e müteşekkir olduklarını belirtti.

Münir, Pakistan ordusunun, iki ülke arasındaki terörle mücadele ve güvenlik işbirliğini aktif olarak teşvik etmeye hazır olduğunu vurguladı. Ordunun, Pakistan'daki Çinli personel, proje ve kurumların güvenliğini sağlamak üzere her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini söyleyen Münir, böylece her koşulda geçerli Pakistan-Çin dostluğunun güçlendirilip geliştirilmesine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Pakistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Pakistan İlişkilerinde Yeni Dönem

