Çin, Pakistan'ın Barış Çabalarını Destekliyor

Çin, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Pakistan öncülüğünde yürütülmesi planlanan görüşmeleri desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, konuya ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Çin'in gerilimi düşürmeye ve diyaloğu sürdürmeye yönelik tüm çabaları desteklediğini, ilgili taraflara en kısa zamanda barış görüşmelerine dönme çağrısı yaptığını ifade eden Sözcü Mao, "Pakistan'ın gerilimi düşürmeye yönelik çabalarını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mao, Pakistan'ın ara bulucu rolü oynamasını desteklediklerini, Pakistan ve diğer taraflarla iletişimi ve eş güdümü güçlendirerek, çatışmanın durdurulması ve bölgede barış ve istikrarın tesisi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile dün İslamabad'da yaptıkları toplantının ardından ABD ile İran arasında İslamabad'da müzakere düzenlenmesi olasılığını da görüştüklerini belirtmişti.

Dar, hem İran hem de ABD yönetimlerinin müzakerelere zemin hazırlanması konusunda İslamabad'a duyduğu güveni ifade ettiğini vurgulamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.