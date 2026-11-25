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HABER: Çin, Shenzhou-24 uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi

TARİH: 25 Kasım 2026

UZUNLUK: 00: 00: 23

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Uzay

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin fırlatma görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, aralarında Pakistanlı bir faydalı yük uzmanının da bulunduğu üç astronotu taşıyan Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.

ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, aralarında Pakistanlı bir faydalı yük uzmanının da bulunduğu üç astronotu taşıyan Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi ile çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)