Çin, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda gerilimi düşürme çağrısında bulundu

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Çin, Rusya ile Ukrayna ordusu arasında Kursk bölgesinde süren çatışmalarda taraflara "gerilimi düşürme" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya ve Ukrayna "saldırı alanını genişletmemeye ve çatışmaları tırmandırmamaya" davet edilerek, bölgedeki krizin çözümü için Çin'in yapıcı rol oynamaya devam edeceği ifade edildi.

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Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar, 7 gündür devam ediyor.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgeden 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 69 kişinin yaralandığını açıklamıştı.