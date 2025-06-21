Çin-Rusya İlişkileri Zirveye Ulaştı

ST. PETERSBURG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin- Rusya ilişkilerinin istikrarlı, kaya gibi sağlam ve tarihin en iyi seviyesinde olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, cuma günü 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda yaptığı konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Rusya ile ABD arasındaki temas ve etkileşimin yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını belirten Ding, büyük ülkeler arasındaki ilişkilerin, uluslararası istikrarı güçlendirip küresel ekonomiye ivme kazandıracağını, bunun da tüm dünya için faydalı olacağını kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin tarihi bir zirveye ulaştığını dile getiren Ding, bu ilişkinin istikrarlı, kaya gibi sağlam ve sarsılmaz olduğunu, Çin-Rusya dostluğunun üçüncü tarafların müdahalesine açık olmadığını ve üçüncü bir tarafı da hedef alınmadığını sözlerine ekledi.

Ding, sorumluluk sahibi bir büyük ülke olan Çin'in, küresel refah ve istikrarı artırmak için tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ding, dünya genelinde eğitim ve teknoloji alanlarındaki başarıların karşılıklı etkileşim ve işbirliği sayesinde elde edildiğine dikkat çekerek, bazı ülkelerin bu alanları siyasallaştırmasının ve engeller getirmesinin küresel sürdürülebilir kalkınmaya zarar vereceğini belirtti.

Gerçekler, ambargo veya çevreleme gibi engellere rağmen yenilik ve ilerlemenin gerçekleşebileceğini göstermiştir" diyen Ding, ikili eğitim ve teknolojik işbirliğini ortaklaşa yeni bir düzeye çıkarmak üzere işbirliğinin ölçeğini ve kapsamını devamlı olarak genişletmek, işbirliği mekanizmalarını geliştirmek için Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.