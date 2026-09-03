Çin Sahil Güvenliği Taiwan açıklarında rutin devriye görevlerini sürdürüyor

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue perşembe günü Çin'in Taiwan adasının doğusundaki sularda rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Putuoshan gemisinin önderliğindeki görev grubunun, ağustos ayından bu yana etkin şekilde seyrüsefer ve faaliyet düzeni sağlamak üzere ilgili sular üzerindeki yönetimini güçlendirmeye devam ettiğini ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki Çin halkının meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliklerini koruduğunu ifade etti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in yetki alanına giren sularda kolluk devriyelerini güçlendirmeye ve ülkenin toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.