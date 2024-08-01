Çin Savunma Bakanı: Ordumuz ayrılıkçı faaliyetleri ortadan kaldırmaya hazır

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Çin Savunma Bakanı Dong Cün, ordunun "her türlü ayrılıkçı faaliyeti" ortadan kaldırmaya ve ülkenin ulusal çıkarlarını etkin şekilde korumaya hazır olduğunu söyledi.

Xinhua ajansının haberine göre Dong, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere başkent Pekin'de düzenlenen etkinlikte konuştu.

Ordunun "her türlü ayrılıkçı faaliyeti" ortadan kaldırmaya ve ülkenin ulusal çıkarlarını etkin şekilde korumaya hazır olduğunu vurgulayan Dong, "Tüm askerler savaşa hazır olmaya odaklanıyor ve herkes ordunun 2027'deki yüzüncü yıl hedefini gerçekleştirmek konusunda kararlı." ifadesini kullandı.

Dong, farklı ülkelerle işbirliğini geliştirmek için yabancı mevkidaşlarıyla çalışmaya da istekli olduğunu kaydetti.

Çin'den Kanada Donanması'na ait geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Kanada Donanması'na ait "HMCS Montreal" adlı savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterildi.

Açıklamada, ordunun durumu yakından takip ettiği belirtildi.