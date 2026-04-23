Çin Savunma Bakanı Rusya ve Kırgızistan'ı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, 23-28 Nisan tarihlerinde Rusya ve Kırgızistan'ı ziyaret edecek ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısına katılacak.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamaya göre toplantı sırasında bir konuşma yapacak olan Dong, ilgili ülkelerden gelen heyet başkanlarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma ve güvenlik işbirliği konularında da görüş alışverişinde bulunacak.