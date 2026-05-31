Çin, Scarborough Sığı'nda Devriye Yapıyor

31.05.2026 16:12
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığı çevresinde muharebe hazırlık devriyesi başlattı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresindeki sularda muharebe hazırlık devriyesi yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Çinlilerin "Huangyan" olarak adlandırdığı sığlığın çevresinde deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirildiği belirtildi.

Komutanlığa bağlı birliklerin mayıs başından bu yana hazırlık devriyelerine hız verdiği ifade edilen açıklamada, devriye faaliyetinin Çin'in kendi kara suları ve hava sahası olarak gördüğü bölgedeki hak ihlallerine ve provokasyonlara karşı etkin tedbir işlevi gördüğü savunuldu.

Açıklamada, devriye faaliyetinin Çin'in toprak bütünlüğünü ve Güney Çin Denizi'nde barış ile istikrarı korumayı amaçladığı vurgulandı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

