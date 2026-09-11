Çin, siber dolandırıcılıkla mücadele ittifakını küresel platforma dönüştürmek istiyor - Son Dakika
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Çin, siber dolandırıcılıkla mücadele ittifakını küresel platforma dönüştürmek istiyor

Çin, siber dolandırıcılıkla mücadele ittifakını küresel platforma dönüştürmek istiyor
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Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Uluslararası Telekomünikasyon ve Siber Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı'nı küresel dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir platforma dönüştürmek istediklerini söyledi. Wang, Lianyungang'da düzenlenen ittifakın ilk konferansında tüm taraflarla işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, Uluslararası Telekomünikasyon ve Siber Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı'nı küresel dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir platforma dönüştürmek ve küresel kamu güvenliği yönetişiminin iyileştirilmesine yeni bir ivme kazandırmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde düzenlenen 1. Uluslararası Telekomünikasyon ve Siber Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı Konferansı'nda konuşma yaptı.

Wang, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk kavramını ve dört büyük küresel inisiyatifi aktif olarak hayata geçirmek, hukukun üstünlüğü ilkesini savunup işbirliği mekanizmalarını geliştirmek, eşitlik ve kapsayıcılığa bağlı kalmak, çok taraflı işbirliğinin temellerini sağlamlaştırmak, dolandırıcılıkla mücadele yönetişim sistemini iyileştirmek ve tatbiki bir yaklaşım benimseyerek uygulamaya yönelik ortak eylemlerinin etkinliğini artırmak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Wang, tüm tarafların el ele vererek kolluk kuvvetleri arasında düzenli işbirliğini istikrarlı şekilde teşvik etmesini, kapasitenin genel olarak iyileştirilmesine hız vermek için mesleki eğitimler ve ortak tatbikatlar düzenlemesini, sınır ötesi telekomünikasyon dolandırıcılığının yayılmasına kararlılıkla engel olmasını ve halkların refahını kararlılıkla korumasını temenni ettiklerini belirtti.

Wang aynı gün Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Ali Nağıyev, Kamboçya Kıdemli Bakanı ve Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu Sekreterliği Başkanı Chhay Sinarith, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution İsmail, Ermenistan Soruşturma Komitesi Başkanı Artur Poghosyan ve Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrol Bakanı Seyyid Muhsin Rıza Nakvi ile de ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, siber dolandırıcılıkla mücadele ittifakını küresel platforma dönüştürmek istiyor - Son Dakika

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