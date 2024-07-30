Çin, Sibirya Kaplanlarını Korumak İçin Erken Uyarı Sistemi Geliştirdi

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Çin, Sibirya kaplanlarını korumak ve insanlarla vahşi hayvanların çatışmalarını azaltmak amacıyla erken uyarı sistemi geliştirdi.

Xinhua ajansının haberinde, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Sibirya kaplanı ya da diğer adıyla Amur kaplanını korumak için uzmanların, gözetleme dronları, akıllı kızılötesi kameralar ve akıllı izleme sisteminden oluşan teknoloji geliştirdikleri belirtildi.

Habere göre, Çin'de düzenlenen Kaplan ve Leopar Korunması ve Kurtarılması Forumu'na katılan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Kaplan Programı Görevlisi Markus Radday, Çin'in, kaplan koruma alanında ilerleme kaydeden 5 Asya ülkesinden birisi olduğunu ifade etti.

Çin'in, insan ve kaplan arasında yaşanan çatışmaları azaltma ve önleme konusunda da önemli bir model olduğunu vurgulayan Radday, geliştirilen teknolojinin iki tarafa da fayda sağlayacağını kaydetti.

Sibirya Kaplanları İzleme ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Limin de Sibirya kaplanlarının yaşadığı bölgede insanlarla karşılaşma olasılıklarının giderek yükseldiğini belirterek, vahşi yaşamı koruma ve insan güvenliğini sağlama arasında bir denge kurmak istediklerini vurguladı.

Sibirya kaplanlarının insanlarla karşılaşabileceği yerlerde kurulan erken uyarı sistemi aracılığıyla çatışmaların önüne geçilebileceğini aktaran Feng, "Gerçek zamanlı videoları geri gönderebilen ve bunları yapay zekayla analiz edebilen erken uyarı sistemi aracılığıyla insanlar vahşi hayvanların varlığına karşı daha önceden uyarılacak." ifadesini kullandı.

2010'dan bu yana sayılarında artış gözlemlenen Sibirya kaplanlarından 70 tanesinin Çin'de yaşadığı belirtiliyor.