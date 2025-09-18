Çin, Singapur ve Küba ile Güvenlik İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Çin, Singapur ve Küba ile Güvenlik İşbirliği Görüşmeleri

18.09.2025 12:40
Çin, Singapur ve Küba ile askeri işbirliğini derinleştirerek bölgesel güvenliği artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Singapur Savunma Bakanı Chan Chun Sing ve Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ile bir araya geldi.

Chan ve Lopez, 17-19 Eylül tarihleri arasında Beijing'de düzenlenen 12. Beijing Xiangshan Forumu'na katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Zhang, çarşamba günü Chan ile yaptığı görüşmede iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, gerçek çok taraflılığı uygulamak ve bölgesel güvenlik işbirliğini güçlendirmek üzere Singapur ile el ele vererek çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Zhang, deniz güvenliği ve düzenini korumak, uluslararası eşitlik ve adaleti el üstünde tutmak, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin yukarı yönlü ve olumlu şekilde gelişmesini teşvik etmek ve bölgesel güvenliğe daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmak üzere Singapur ile çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Chan ise tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurgulayarak, çeşitli alanlarda Çin ile etkileşim ve işbirliğini derinleştirip genişletmeye ve ikili ilişkileri sürekli olarak üst seviyelere çıkarmaya hazır olduklarını belirtti.

Zhang, aynı gün Lopez ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkileri ilerletmek ve ortak geleceğe sahip Çin-Küba topluluğunu daha derin bir düzeye ve daha yüksek bir standarda taşımak üzere uluslararası ve bölgesel meselelerde Küba ile yakın eşgüdüm içinde hareket etmeye ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Lopez ise hegemonyacılık ve güç siyasetine karşı çıkmak ve her iki ülkenin ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarını korumak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

