Çin, Sırbistan'dan İthal Ürünlere Gümrük Vergisi İndirimi Uygulayacak - Son Dakika
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Çin, Sırbistan'dan İthal Ürünlere Gümrük Vergisi İndirimi Uygulayacak

Çin, Sırbistan ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması kapsamında, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bazı ürünlere taahhüt edilen gümrük vergisi oranlarını uygulamaya başlayacak. Anlaşmanın hayata geçirilmesiyle Çin, Sırbistan'dan ithal edilen elektrik jeneratörleri, elektrik motorları, araç lastikleri, biftek, şarap ve kuruyemiş gibi ürünleri gümrük vergisinden muaf tutacak.

27.06.2024 16:18
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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin, Sırbistan'dan ithal edilen bazı ürünlere, bu ülke ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması kapsamında taahhüt edilen gümrük vergisi oranlarını uygulamaya başlayacak.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu düzenleme, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Komisyon, anlaşmanın hayata geçirilmesinin ikili ticaret ve yatırım işbirliği potansiyelini daha da harekete geçirerek iki ülke arasında daha üst seviyede işbirliğini teşvik edeceğini kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Çin, Sırbistan'dan ithal edilen elektrik jeneratörleri, elektrik motorları, araç lastikleri, biftek, şarap ve kuruyemiş gibi bazı ürünleri gümrük vergisinden muaf tutacak.

Geçtiğimiz Ekim ayında imzalanan ve Çin'in kendi türünde 22'nci, bir Orta ve Doğu Avrupa ülkesiyle ilk serbest ticaret anlaşması olma özelliğini taşıyan anlaşma ile Sırbistan, Çin'in 29. küresel serbest ticaret ortağı oldu.

Kaynak: Xinhua

Sırbistan, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Sırbistan'dan İthal Ürünlere Gümrük Vergisi İndirimi Uygulayacak - Son Dakika

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