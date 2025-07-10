Çin, Stratejik Maden Kaçakçılığına Karşı Operasyon Başlatıyor

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, stratejik madenlerin kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik özel bir operasyon başlatırken, sivil alanda kullanıma yönelik meşru ihracat başvuruları işleme koymaya devam ettiklerini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında ABD'ye aktarıldığı bildirilen kritik madenlerle ilgili yaptığı değerlendirme antimon ve galyum gibi stratejik madenlerin hem askeri hem de sivil olarak çift kullanım özelliğine sahip olduğunu ve bunlara ilişkin ihracat kontrollerinin yaygın uluslararası uygulamalarla uyumlu olduğunu belirtti.

Madenlerin yasa dışı yollarla yurtdışına çıkışını kararlılıkla önlemek üzere mayıs ayında stratejik madenlerin kaçakçılığına yönelik özel bir operasyon başlatıldığını belirten sözcü, bu konuya ilişkin bilgilere bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Sözcü, Çin'in sorumlu büyük ülke olarak stratejik madenlerin sivil kullanımlarına yönelik çeşitli ülkelerden yapılan makul talepleri değerlendirmeye aldığını vurguladı.

Sözcü, ihracat lisansı başvurularını yasa ve yönetmeliklere uygun olarak incelediklerini ve koşulları karşılayan başvuruları onayladıklarını söyledi.