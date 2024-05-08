Çin, Sudan ve Güney Sudan arasında Abyei bölgesinde siyasi sürecin yeniden başlatılmasını istiyor

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dai Bing, Sudan ile Güney Sudan arasında ihtilaflı Abyei bölgesinde siyasi sürecin yeniden başlatılmasına yönellik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dai, Salı günü yaptığı açıklamada, Sudan'daki silahlı çatışmanın, Abyei'deki durum üzerinde çok yönlü etkisi olduğunu belirterek kitlesel mülteci akınının insani zorlukları ve kaynak rekabetini şiddetlendirdiğini, dolayısıyla Abyei'nin siyasi sürecini sekteye uğrattığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Abyei konulu oturumunda konuşan Dai, "Çin, Abyei siyasi sürecinin yeniden başlatılmasına zemin hazırlamak için Sudan'ın çatışmayı kısa sürede sona erdirmesini ve Güney Sudan ile diyalog ve işbirliğini en kısa sürede yeniden başlatmasını bekliyor" dedi.

Dai, BM, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin Abyei sorununun çözümüne yönelik çabalarını takdir ederek desteklediklerini belirtti.

Toplumlar arası çatışmanın, Abyei'deki temel güvenlik sorunu olmaya devam ettiğine işaret eden Dai, Çin'in Abyei bölgesindeki BM Geçici Güvenlik Gücü'nü (UNISFA), toplulukların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamak amacıyla farklılıkları diyalog yoluyla giderme yetkisine uygun olarak çalışması konusunda desteklediğini söyledi.

UNISFA'yı zorlukların üstesinden gelme ve Abyei'de barış ve istikrarı koruma konusundaki muazzam çabalarından dolayı takdir ettiklerini ifade eden Dai, Sudan ve Güney Sudan'dan UNISFA ile yakın şekilde çalışmasını, UNISFA'ya mümkün olan en yüksek korumayı sağlamasını ve ekipman nakliyesi, lojistik malzeme ve personel güvenliğini mümkün kılmaya yardımcı olmasını beklediklerini belirtti.

Çin barış gücü helikopter birliklerinin dördüncü partisinin geçen yılın sonunda Abyei'de başarıyla konuşlandırıldığını hatırlatan Dai, Çin'in bölgedeki barış ve istikrara daha fazla katkıda bulunmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.