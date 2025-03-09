Çin: Taiwan'ın bağımsızlığına müdahale etkisiz

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri Heyeti Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin satacağı birkaç silahın "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik çabaların kaçınılmaz sonunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Wu pazar günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu sırasında yaptığı konuşmada, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan ayrılıkçılar ne kadar kontrolden çıkarsa, boyunlarındaki ilmik de o oranda sıkılaşacak, başlarının üzerinde sallanan kılıç o oranda keskinleşecektir" dedi.

"Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ayrılıkçılığa karşı koymak ve yeniden birleşme hedefini desteklemek için harekete geçecek bir güçtür" diyen Wu, son yıllarda ada çevresinde yürütülen devriyelerin ve askeri caydırıcılığın olağan hale geldiğini ifade etti.

Wu, Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve dış müdahaleye yer olmadığını vurguladı.

"Çin'in yeniden birleşmesi baskın bir eğilimdir" diyen Wu, bunun sadece güçle değil, aynı zamanda halkın iradesiyle de gerçekleşeceğini kaydetti.

Wu, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ABD'ye bel bağlama ve yeniden birleşmeye direnmek için güç kullanma hayalleri kurarak ayrılıkçı provokasyonlarını arttırdıkça, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki soydaşlarda öfke uyandıracaklarını ve tarih ve adalet önünde mutlaka hesap vereceklerini belirtti.