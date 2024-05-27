Çin, Taiwan'ın Dünya Sağlık Asamblesi'ne davet edilmesini reddetti - Son Dakika
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Çin, Taiwan'ın Dünya Sağlık Asamblesi'ne davet edilmesini reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı, 77. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Taiwan'ın gözlemci olarak davet edilmesi önerisini reddettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Asamblesi, Taiwan'la ilgili öneriyi 8. yıl üst üste reddetmiş oldu. Çin'in tutumu, uluslararası toplum tarafından destekleniyor ve tek Çin ilkesine uygun olduğu belirtiliyor.

27.05.2024 19:23
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BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 77. Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) bazı ülkelerin "Taiwan'ı gözlemci olarak DSA'ya davet etme" yönündeki sözde önerisini reddettiğini açıkladı.

Sözcü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 77. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Komitesi ve Genel Oturumu'nun sırasıyla sözde öneriyi reddetme kararı aldığını söyledi. Böylece Dünya Sağlık Asamblesi, Taiwan'la ilgili sözde öneriyi üst üste 8. yılda da reddetmiş oldu.

Sözcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çin'in Dünya Sağlık Asamblesi'nde Taiwan'la ilgili meselelerdeki tutumu uluslararası toplum tarafından geniş kabul görüyor ve destekleniyor. 100'den fazla ülke, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'ne mektup yazarak ve diğer yollarla Çin'in tutumuna açıkça destek ifade etti. Bu durum, tek Çin ilkesinin, küresel fikir eğilimleri ile tarihi gidişatın buluştuğu noktada yer aldığını ve bu ilkeye karşı çıkılmaması gerektiğini tam olarak gösteriyor."

Kaynak: Xinhua

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