Çin, Taiwan'ın Sağlık Asamblesi'ne Katılımını Reddetti - Son Dakika
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Çin, Taiwan'ın Sağlık Asamblesi'ne Katılımını Reddetti

Çin, Taiwan'ın 78. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılımını onaylamadı; uluslararası destek buldu.

16.05.2025 16:02
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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Taiwan bölgesinin 78. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılımını onaylamama yönündeki kararlarının uluslararası toplumdan geniş destek gördüğünü ve anlayışla karşılandığını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan'ın 19 Mayıs'ta başlayacak 78. Dünya Sağlık Asamblesi'ne henüz davet edilmediğine dair basında çıkan haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, Taiwan bölgesinin, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılımı konusundaki tutumlarının tutarlı ve net olduğunu yineledi.

Lin, "Bu konu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı ve Dünya Sağlık Asamblesi'nin 25.1 sayılı kararları ile temel bir ilke olduğu ortaya konan tek Çin ilkesi doğrultusunda ele alınmalı" dedi.

Çin'in Taiwan bölgesinin, merkezi hükümet tarafından onay verilmediği sürece Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılmak için hiçbir dayanağı, nedeni ya da hakkı olmadığını belirten Lin, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ısrarlı ayrılıkçı tutumu nedeniyle Taiwan bölgesinin söz konusu toplantıya katılması için artık siyasi bir temel bulunmadığını vurguladı.

Lin, tek Çin ilkesini ve ilgili BM Genel Kurulu ve Dünya Sağlık Asamblesi kararlarının kutsallığını ve otoritesini korumak amacıyla Taiwan bölgesinin bu yıl düzenlenecek Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılımını onaylamama kararı aldıklarını söyledi.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ve bazı ülkelerin, tek Çin ilkesine meydan okumak için bir süredir 2758 sayılı BM Genel Kurulu kararını kasıtlı olarak çarpıtıp karara meydan okuyarak zamanın çarkını pervasızca geri döndürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Lin, "Sadece Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda uluslararası adalet, geçerli mutabakat ve savaş sonrası uluslararası düzene de meydan okumaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Taiwan bölgesinin söz konusu toplantıya katılımını onaylamama kararlarının, uluslararası toplumdan geniş destek gördüğünü ve anlayışla karşılandığını belirten sözcü, bunun, tek Çin ilkesine bağlılığın, küresel kamuoyunun ve tarihin akışının yöneldiği nokta olduğunu ve daha büyük ulusal çıkarların bunu gerektirdiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

"Uluslararası toplumun tek Çin ilkesine olan bağlılığı sorgulanamaz ve sarsılamaz. Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ne söylerse söylesin ve ne yaparsa yapsın bu, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmez ve Çin'in nihai ve kaçınılmaz yeniden birleşmesi yönündeki eğilimi durduramaz" diyen Lin, Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik çabaların sonuçsuz kalacağını ve bu gündeme yönelik provokasyonların başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'ın Sağlık Asamblesi'ne Katılımını Reddetti - Son Dakika

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